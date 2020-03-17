حنا غريب - فرص إعادة إحياء حركة التحرّر العربي تميل نحو التوطّد

2020/03/17 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنا_غريب مقابلة مجلّة «الميدان» الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني مع الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الرفيق حنا غريب،.أكثر من أربعة أشهر على الحراك في لبنان، ماهي آفاق هذا الحراك الآن؟يتجّه النظام اللبناني نحو الاحتضار السياسي والاقتصادي وسط تعطّل أنظمته الإجرائية.واليوم، وبعد أن أصبحت الانتفاضة لاعباً أساسياً في الحياة السياسية في لبنان، فما بعد 17 تشرين الأول لن يكون كما قبله.......

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