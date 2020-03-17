حركة عصائب أهل الحق:هناك مؤامرة تحاك في الظلام لكي تمرر بعض الاسماء ومنهم (الزرفي)

2020/03/17 | 09:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جواد الطليباوي القيادي في حركة عصائب أهل الحق : “قلناها سابقا ونقولها اليوم ؛ لن يمرر أي شخص لرئاسة الوزراء خلافاً لارادة الشعب ؛ هناك مؤامرة تحاك في الظلام لكي […]

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