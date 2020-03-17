الخارجية تؤجل موعد الامتحان التفاعلي للمتقدمين لدورة التأهيل الدبلوماسيّ 28 لإشعار إخر

2020/03/17 | 09:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، تأجيل موعد الامتحان التفاعلي للمتقدمين إلى دورة التأهيل الدبلوماسيّ 28 إلى إشعار إخر.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان، إنه "تقرر تأجيل موعد الامتحان التفاعلي للمتقدمين إلى دورة التأهيل الدبلوماسيّ 28 إلى إشعار إخر".وأردف الصحاف، أن "ذلك يأتي اتساقاً مع إجراءات الوقاية الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا".

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