إغلاق مقامي السيدة زينب والسيدة رقية في دمشق

2020/03/17 | 09:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلقت السلطات في سوريا، الثلاثاء، مقامي السيدة زينب والسيدة رقية في دمشق، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الأوقاف السورية.وذكرت مصادر مقربة من القائمين على المقام لموقع RT أن الإغلاق جاء “امتثالا لقرارات وزارة الأوقاف، وشمل كل الزوار سواء كانوا سوريين أم غير سوريين، كما أن الإغلاق شمل مقامي السيدة زينب والسيدة رقية”.

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