ترامب: طوارئ كورونا مستمرة حتى الصيف

2020/03/17 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الطوارئ الوطنية، المفروضة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد يمكن آن تستمر حتى نهاية الصيف آو لفترة أطول.وأشار ترامب إلى أنه على الأمريكيين في الأيام المقبلة أن يتجنبوا التجمعات التي تتضمن أكثر من عشرة أشخاص، وعدم الذهاب إلى الحانات، المطاعم، قاعات الطعام، النوادي الرياضية، والحشود.وقال ترامب من البيت […]

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