الصليب الاحمر الصيني يسلم العراق مساعدات طبية لتعزيز قدراته على مواجهة كورونا

2020/03/17 | 10:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الصليب الأحمر الصيني، عن تسليم دفعة من المساعدات الطبية لتعزيز قدرات السلطات الصحية العراقية في مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقالت قناة “شينخوا” الصينية انه “جرت مراسم تسليم المساعدات التي تضم أجهزة ومستلزمات طبية بمقر السفارة الصينية ببغداد”.وأضافت، أن “التسليم جرى بحضور السفير الصيني لدى العراق تشانغ تاو، حيث وقعها عن الجانب الصيني […]

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