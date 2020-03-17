تصديق اعترافات متهم أقدم على سرقة محتويات محل لصياغة الذهب في بغداد

2020/03/17 | 10:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق الكرادة اعترافات متهم أقدم على سرقة محتويات محل لصياغة الذهب في بغداد بعد قتل صاحبه طعنا.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “متهما اعترف أمام قاضي محكمة تحقيق الكرادة التابعة لاستئناف الرصافة اعترف بقتل صاحب محل لصياغة الذهب في الكرادة وسط العاصمة”.وأضاف أن […]

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