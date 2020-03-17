وفاة امرأة في البصرة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا

2020/03/17 | 10:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة في المحافظة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا لامرأة داخل مستشفى الصدر التعليمي تبلغ من العمر 59 عاما.وقال مدير الدائرة عباس التميمي, في بيان إن “هذه المرأة كانت تعاني من عدة أمراض مزمنة وبعد ظهور أعراض الفيروس عليها أرسلت عينة من تحاليلها إلى […]

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