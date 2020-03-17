2020/03/17 | 10:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحف الثلاثاء تتناول فشل الكتل السياسية باعلان المكلف الجديد لتشكيل الكابينة الوزارية وتطورات كورونا والارتفاع غير المسبوق لاسعار المواد الغذائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/17 | 10:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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