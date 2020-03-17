عصائب أهل الحق ترفض ترشيح اي شخص مخالف لارادة الشعب

2020/03/17 | 10:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر القيادي في حركة عصائب أهل الحق في العراق، جواد الطليباوي، ان ترشيح النائب عدنان الزرفي لمنصب رئيس الوزراء مرفوض....

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