33 مصاباً بكورونا في الأردن

2020/03/17 | 10:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، صباح الثلاثاء، إلى 33 حالة، وفق مدير مستشفى الأمير حمزة، عبد الرزاق الخشمان.وأضاف لـ”المملكة”في تصريح تابعته المستقلة أن “الحالات السبع المصابة الأخيرة بفيروس كورونا من إربد و6 منها خالطت حالة قدمت من إسبانيا وحضرت حفل زفاف”.

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