تصديق أقوال قاتل الصائغ في الكرادة بعد أيام من القبض عليه

2020/03/17 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باعتقال احد الاشخاص الذي قام بنشر صور في مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي اصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لواء الكرخ لمنطقة البياع/ سرايا السلام تمكنت

بغداد اليوم - متابعة

كشف السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيكي، الاثنين (16 اذار 2020)، تفاصيل ما جرى بحثه بعملية استدعائه بوزارة الخارجية العراقية.

وقال هيكي في تغريدة له على حسابه في تويتر، "خلال استدعائي للحضور في وزارة الخارجية،

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين (16 اذار 2020)، تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا، فيما كشفت عدد الاصابات والوفيات الكلي بالعراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم الاثنين، ح

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