2020/03/17 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء (17 آذار 2020)، سقوط صاروخين استهدفا معسكر بسماية، جنوب شرقي العاصمة بغداد مساء يوم أمس.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صاروخين سقطا على مواقع القوات الأمنية في معسكر بسماية، مساء أمس".

وأضافت أن "الصاروخين انطلقا، من أرض زراعية، في معامل طابوق النهروان".

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الثلاثاء (17 آذار 2020)، بإصابة اثنين من المزارعين بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة قرب ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة وضعت قرب بستان زراعي

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الثلاثاء (17 آذار 2020)، بمقتل عنصرين من رجال الشرطة بتفجير عبوة ناسفة في حوض الوقف شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة موضوعة على جانب طريق زراعي ف

بغداد اليوم - الديوانية

أعلن قائد شرطة الديوانية العميد حيدر حسن منخي، الاثنين، رفع حظر التجوال في المحافظة.

وقال منخي في بيان، ان "يوم غد الثلاثاء لايوجد حظرا للتجوال"، داعيا "اهالي الديوانية للاقتصار الحركة للحاجات الضروري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإعلام الأمني: صاروخان سقطا على معسكر بسماية مساء أمس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإعلام الأمني: صاروخان سقطا على معسكر بسماية مساء أمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).