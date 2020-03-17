إصابة مزارعين اثنين بانفجار عبوة ناسفة ثانية في ديالى

2020/03/17 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الثلاثاء (17 آذار 2020)، بإصابة اثنين من المزارعين بجروح، إثر انفج...





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