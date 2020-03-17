اهوار ذي قار تسجل اعلى منسوب لها منذ 16 عاما

2020/03/17 | 10:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الاهوار في محافظة ذي قار، ارتفاعا غير مسبوقا في ارتفاع مناسيب المياه حيث وصلت ما يقارب 190 سم فوق ‏مستوى سطح البحر لاول مرة منذ 16 عاما.‏ وقال الناشط البيئي اياد السعيدي، إن” اهوار الجبايش جنوبي محافظة ذي قار، تشهد هذه الايام ارتفاعا غير ‏طبيعا في مناسيب المياه حيث وصلت ما يقارب 190 سم […]

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