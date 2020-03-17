فلاح أمين الرهيمي - الشعب وفايروس كورونا

2020/03/17 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي يقول الأديب الكبير الجاحظ : (إذا ساد المجتمع القيم المعنوية القيم المادية نزول وإذا ساد المجتمع القيم المادية القيم المعنوية تزول) ..الشعب العراقي النبيل مشهور ومعروف عنه بالكرم ونكران الذات والتضحية والوفاء والإخلاص وهذا القياس لا يأتي بالمطلق وإنما بالنسبية وكانت هذه الصفات الجيدة للقيم المعنوية تشمل النسبة الكبيرة للشعب العراقي والمشهورة عنه إلا أن هذه النسبة تغيرت بسبب تفشي الفساد الإداري بشك......

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