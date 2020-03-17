مرتضى عبد الحميد - القوى المتنفذة والأنتخابات المبكرة

2020/03/17 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مرتضى_عبد_الحميد كل ثلاثاء (القوى المتنفذة والأنتخابات المبكرة)في الحياة العملية، ربما ترى شخصاً لا تتردد لحظة واحدة في وصمه بالغباء وقلة العقل، لكنك تتفاجأ عندما تعرف أنه بارع في عمل معين، كالبيع والشراء مثلاُ، أو في التحايل على القوانين واللصوصية، ويبدو أن الاستغناء فطرياً عن كل شيء عدا ما يهمه شخصياً ويدفعه الى التخصص في هذا المجال دون غيره، ومن ثم التركيز عليه بكل حواسه وسلوكيا......

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