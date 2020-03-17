التجارة العراقية تعترض رزاً مخلوطاً بالحشرات و

2020/03/17 | 10:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت النائبة عالية نصيف إن وزارة التجارية العراقية اعترضت حمولة لمادة الرز غير صالحة للاستهلاك البشري، بعد الاكتشاف انها مخلوطة بحشرات حية.وقالت نصيف في حديث ورد لشفق نيوز، إن "وزارة التجارة رفضت في الأسبوع الماضي اربع بواخر فيها حمولة ١٢٠ الف طن من الرز الفيتنامي لكونه مخلوطا بنوعيات رديئة جدا بحسب الفحص، كما يحتوي على حشرات حية".وبينت أن "الوزارة طلبت من المصرف العراقي للتجارة (TBi) عدم تسديد ثمن الرز لأنه لايصلح للاستهلاك البشري".وأوضحت نصيف "ان هذا الرز موجود حاليا في مخازن الوزارة، وهناك جهات تسعى إلى لملمة الموضوع وأرسلت عينات منه إلى طرف ثالث لفحصه، وجاءت نتائج الفحص بأنه (مخلوط) وليس من نوع ياسمين المثبت في العقد".

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