كورونا يصل لمشاهير هوليود بإصابة الممثل البريطاني إدريس إلبا

2020/03/17 | 10:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل فيروس كورونا إلى مشاهير هوليود، بإصابة الممثل البريطاني إدريس إلبا نجم فيلم ‭‭”‬‬أفنجرز: إنفينيتي وور‭”‬ “المنتقمون : الحرب اللانهائية” والفائز بجائزة غولدن غلوب، حيث أكد ألبا على حسابه في تويتر أنه أجرى فحصاً طبياً أثبت إصابته بالفيروس، موضحاً أنه لا يعاني أي أعراض حتى الآن، مضيفاً لكنه سيعزل نفسه عن الآخرين.أكد الممثل البريطاني

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