هل يمكن لداعش تجديد نفسه برأيك؟

2020/03/17 | 10:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرب مستمر ضد تنظيم داعش الذي يقوم بعمليات بين فترة وأخرى..فهل يمكن للتنظيم أن يجدد نفسه؟

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