مع الرفض السياسي والشعبي … ترشيح الزرفي مغامرة يمكن ان تتسبب بتداعيات

2020/03/17 | 10:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص من الواضح ان هناك اتفاقا سياسيا وشعبيا على رفض ترشيح السيد عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة خلفا للسيد عادل عبد المهدي، وهذا الرفض له عدة اعتبارات ومبررات واضحة، ستنعكس سلبا على عموم الوضع العراقي اذا ما قام السيد رئيس الجمهورية برهم صالح بتمريره.هذا الامر يضع السيد صالح امام تحدي كبير، لان […]

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