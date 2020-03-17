الاعلام الامني يعلن عن سقوط صاروخين على معسكر بسماية

2020/03/17 | 10:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن سقوط صاروخين على مواقع للقوات الامنية في معسكر بسماية.وقالت الخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان “صاروخين سقطا على مواقع قواتنا الامنية في معسكر بسماية مساء امس”.واضافت ان “الصاروخين انطلاقا من أرض زراعية في معامل طابوق النهروان”.

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