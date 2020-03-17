أسعار النفط تهوي إلى أدنى مستوياتها

2020/03/17 | 10:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة هبطت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر أيار (مايو) المقبل، أمس، بنحو 12.7 في المائة “4.3 دولار” لتتداول عند 29.55 دولار للبرميل.يأتي ذلك مع زيادة إمدادات النفط عالميا بعد فشل اتفاق “أوبك +”، وتزايد الهلع من تداعيات فيروس كورونا، ما دعا الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة إلى نحو الصفر تحفيزا للاقتصاد.[…]

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