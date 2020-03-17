اجراءات مشددة جديدة في تركيا لمكافحة وباء فيروس كورونا

2020/03/17 | 10:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة-(أ ف ب) – أعلنت الحكومة التركية مساء الإثنين أنّ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد بلغ 47 شخصاً، في ارتفاع دفعها لتشديد إجراءات مكافحة الوباء بمنع إقامة صلاة الجماعة في المساجد وإغلاق المسارح ودور السينما وتعليق الرحلات الجوية من وإلى ستّ دول إضافية.وقال رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية علي إرباش “بات ضرورياً […]

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