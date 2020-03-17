سقوط صاروخين على مواقع القوات الامنية في معسكر بسماية

2020/03/17 | 10:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأفادت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، بسقوط صاروخين على مواقع القوات الامنية في معسكر بسماية.وذكرت الخلية، في بيان إن "صاروخين سقطا على مواقع قواتنا الامنية في معسكر بسماية مساء امس".وأضافت، أن "الصواريخ انطلقت من أرض زراعية في معامل طابوق النهروان".

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