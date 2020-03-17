2020/03/17 | 10:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيستاني: من يضحي بحياته بمكافحة كورونا شهيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني: من يضحي بحياته بمكافحة كورونا شهيد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستاني: من يضحي بحياته بمكافحة كورونا شهيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).