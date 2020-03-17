2020/03/17 | 10:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية صورة للزعيم كيم جونغ أون أثناء حضوره تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، وبدت الصورة، التي التقطت في موقع لم يكشف عنه، غريبة للغاية حيث ظهر فيها زعيم كوريا الشمالية “متفردا” عمن حوله من قادة الجيش.وبينما كان جميع من حوله يضعون الكمامات السوداء، كان الزعيم الوحيد بينهم من دون كمامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم كوريا الشمالية “يتحدى” فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم كوريا الشمالية “يتحدى” فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).