أمريكا بصدد الانسحاب من 3 قواعد رئيسة لها في العراق

2020/03/17 | 10:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر اخبارية ان "الجيش الأمريكي سينسحب في الأسابيع المقبلة من قاعدة القائم غرب محافظة الانبار إضافة إلى قاعدتين عسكريتين أخرتين له في العراق....

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