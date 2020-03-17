2020/03/17 | 10:37 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اوضح امين سر جمعية العلوم السياسية في بغداد نسيم عبد الله في حوار مع قناة العالم ببرنامج "مع الحدث "الازمات الحالية التي يعيشها العراق ....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شاهد بالفيديو.. الازمات الحالية التي يعيشها العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شاهد بالفيديو.. الازمات الحالية التي يعيشها العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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