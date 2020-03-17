خبير طبي يقدم نصائح للحماية من الإصابة بكورونا في المدن الكبيرة

2020/03/17 | 10:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن بوريس ريفيتش، وهو خبير طبي، عن بعض النصائح والطرق الفعالة للحماية من الإصابة بالفيروسات التاجية في المدن الكبيرة والمكتظة بالسكان، حيث يجب على الأشخاص ارتداء الكمامات وتقليص التفاعل مع الآخرين، وعدم الوقوف وجها لوجه في وسائل النقل العام.أشار بوريس ريفيتش إلى أن بعض الكمامات الطبية تحمي بشكل جيد لمدة ساعة فقط، وهناك كمامات […]

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