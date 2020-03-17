2020/03/17 | 10:43 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشف السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، امس عما دار في جلسة استدعائه من قبل الخارجية العراقية، بعد الضـربات التي نفذها التحالف الدولي على عدد من المقررات العسـكرية في العراق، مبينا ان الخارجية العراقية قدمت له التعازي لما حصل للمجندة البريطانية خلال قصف التاجي.

وقال هيكي، في تد...

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