اللواء 30 بالحشد يعفر دور العبادة في ناحية بعشيقة شمال شرق الموصل

2020/03/17 | 10:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفر اللواء 30 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، دور العبادة في ناحية بعشيقة شمال شرق مدينة الموصل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، فرق اللواء 30 الطبية في الحشد الشعبي عفرت وعقمت الجوامع والكنائس في ناحية بعشيقة شمال شرق مدينة الموصل.يشار الى انه طبابة الحشد الشعبي، نفذت حملة تعفير واسعة في قواطع العمليات وهي

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