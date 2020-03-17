العيداني يوجه باعتقال مفتعلي النزاعات العشائرية بالبصرة

2020/03/17 | 10:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه رئيس اللجنة الأمنية العليا في البصرة المحافظ اسعد ألعيداني القوات الامنية باعتقال مفتعلي النزاعات العشائرية التي حدثت الليلة الماضية في منطقة الجزائر وسط المحافظة .وذكر مكتبه الاعلامي ” ان المحافظ يشرف على إلقاء القبض على مفتعلي النزاعات العشائرية في البصرة ومن ضمنها النزاع الذي حصل قرب شنشل مول الليلة الماضية […]

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