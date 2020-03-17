الكشف عن الفترة التي يحتاجها الجسم للتخلص من فيروس كورونا

2020/03/17 | 10:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت دراسة حديثة أن متوسط الفترة التي يحتاجها الجسم للتخلص من فيروس كورونا الجديد تبلغ 20 يوما، وقد تمتد إلى 37 يوما.

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