من أصل 8.. أمريكا تقرر الانسحاب من 3 قواعد رئيسة لها في العراق

2020/03/17 | 10:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قالت بي بي سي ان "الجيش الأمريكي سينسحب في الأسابيع المقبلة من قاعدة القائم غرب محافظة الانبار إضافة إلى قاعدتين عسكريتين أخرتين له في العراق.

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