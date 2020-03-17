2020/03/17 | 10:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفر اللواء 30 بالحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، دور العبادة في ناحية بعشيقة شمال شرق مدينة الموصل.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “فرق اللواء 30 الطبية في الحشد الشعبي عفرت وعقمت الجوامع والكنائس في ناحية بعشيقة شمال شرق مدينة الموصل”.يشار الى انه طبابة الحشد الشعبي، نفذت حملة تعفير واسعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعفر دور العبادة في ناحية بعشيقة شمال شرق الموصل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعفر دور العبادة في ناحية بعشيقة شمال شرق الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).