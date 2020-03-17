حسين علوان حسين - الامبريالية و العصر الجيولوجي البشري / 1

2020/03/17 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_علوان_حسين مقدمة"العصر الجيولوجي البشري" هو ترجمتي للمصطلح (الأنثروبوسين) " anthropocene" المقترح لتسمية الحقبة الجيولوجية الحالية و التي يرجع منشؤها إلى بداية التأثير البشري الفظيع في جيولوجيا الأرض والنظم البيئية الطبيعية ؛ بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تغير المناخ البشري المنشأ .و كان أول من تحدث عن هذا المفهوم هو العالم السوفيتي "فلاديمير فيرنادسكي " الذي كتب في عام 1938 عن "الفكر العلمي ......

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