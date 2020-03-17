اتحاد الكرة: لم نتخذ أي قرار بشأن الغاء الدوري الممتاز

2020/03/17 | 10:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم، احمد عباس، ان الاتحاد لم يتخذ حتى الان ايس قرار بشان مصير الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وقال عباس، إن “الاتحاد لم يتخذ حتى الان أي قرار رسمي بشأن مصير دوري الكرة الممتاز، حيث تم تأجيل الاجتماع المزمع عقده مع الأندية الى ما بعد انتهاء مدة حظر التجوال”.[…]

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