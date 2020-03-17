2020/03/17 | 10:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من السيد السيستاني: علاج المرضى ورعايتهم واجب كفائي.

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