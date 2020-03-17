تقرير أميركي: حماقة بن سلمان ستدفع العراقيين لحرق صوره

2020/03/17 | 10:56 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، الثلاثاء، أن العراقيين سيقومون بحرق صور ولي العهد السعودي محمد بن سلم...

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