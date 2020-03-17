2020/03/17 | 11:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، باصابة مدنيين اثنين بحوادث متفرقة في ناحية العبارة شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "حارساً ليلياً اصيب بهجوم لداعش في منطقة الحد الاخضر بإطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة".

وفي حادث آخر أضاف المصدر ان "فلاحاً اصيب بانفجار عبوة ناسفة داخل بستان في منطقة الحد الاخضر باطراف ناحية العبارة".

وأكد ان "القوات الامنية توجهت الى مكان الحادثين وفرضت طوقا امنيا لمعرفة تفاصيل اكثر عن الحادثين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة مدنيين اثنين بحادثين متفرقين شمال شرقي ديالى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة مدنيين اثنين بحادثين متفرقين شمال شرقي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).