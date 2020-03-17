بالصور.. قوات الشغب تنتشر في شوارع النجف

2020/03/17 | 11:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم الثلاثاء، عن قيامها بنشر افواج قوات مكافحة الشغب في عدد من الاماكن في المحافظة لتأمين ممتلكات المواطنين.

وقالت القيادة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "سرية فض الشغب وبتوجيه من قائد شرطة النجف وبإشراف أمر افواج الطوارىء تنتشر يوميا لتأمين حماية المواطنين والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة في عدد من المناطق والاحياء وشوارع المحافظة".

وأضافت أن "افواج طوارئ النجف تعمل ليلا ونهارا من أجل تأمين جميع أنحاء المحافظة".

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