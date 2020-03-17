2020/03/17 | 11:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المرشح لرئاسة الوزراء في العراق نعيم السهيل، بياناً بعد أنباء قربه من تسلم منصب رئيس الحكومة الانتقالية قبل أن تضعف حظوظه بسبب عدم الاتفاق بين ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نعيم السهيل: لن أكون سببا بسفك الدم او تعريض العراق للخطر) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نعيم السهيل: لن أكون سببا بسفك الدم او تعريض العراق للخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).