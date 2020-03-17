هل سيتولى رئيس الجمهورية العراقية مهمة رئاسة الوزراء بعد الاخفاق باختياره

2020/03/17 | 11:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح جليل هاشم البكاء مدير معهد الفرات للتنمية من غوبنهاغن في حوار مع قناة العالم ببرنامج "مع الحدث " فيما اذا كان سيتولى رئيس الجمهورية العراقية بره...

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