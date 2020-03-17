امريكا تنسحب من 3 قواعد في العراق وتخلي التواجد على حدود سوريا

2020/03/17 | 11:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….ينسحب الجيش الأمريكي في الأسابيع المقبلة من قاعدة القائم إضافة إلى قاعدتين عسكريتين أخرتين له في العراق.ويشير القرار بالانسحاب من 3 من أصل 8 قواعد لها في العراق، إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تقليص حضورها بشكل كبير في البلاد.بحسب بي بي سي.ويأتي ذلك وسط توترات متزايدة مع الحكومة العراقية وإيران.[…]

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