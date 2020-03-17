تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا في كربلاء

2020/03/17 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت خلية الازمة في محافظة كربلاء، الثلاثاء (17 آذار 2020)، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في المحافظة.





وقال الناطق الرسمي باسم الخلية محمد الوكيل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفايروس كورونا تم تسجيلها اليوم في محافظة كربلاء".

يتبع .



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بغداد اليوم- متابعة

بعد إعلانها بقرب إجراء الاختبارات للقاح ضد فايروس كورونا، باشرت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين، بأول تجربة للقاح المحتمل ضد الفايروس، الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في عدد كبير من الدول.

باحثون أمريكيون من معهد "

بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير القانون، علي التميمي، الثلاثاء (17 آذار 2020) عن العقوبة القانونية للمتستر على مصاب بفيروس كورونا، وعلى من يهرب من الحجر الصحي.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "قانون العقوبات العراقي في المادة 368، ن

بغداد اليوم-بغداد

أفادت وسائل إعلام أردنية، الثلاثاء، بان الحجر الصحي طال أميرين أردنيين، هما محمد والحسين ابنًا الأمير طلال بن محمد، بعد عودتهما من السفر.

وأشارت وسائل الاعلام الى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى ٢٩ حالة في البلاد

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