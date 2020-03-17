القبض على شخص ادعى إصابته بكورونا وشخصين آخرين قاما بتصويره في أربيل

2020/03/17 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- اربيل

أعلنت قيادة شرطة أربيل، في إقليم كردستان، الثلاثاء (17 آذار 2020)، القبض على شخص ادعى إصابته بفايروس كورونا، فيما أشارت إلى القبض على شخصين آخرين قاما بتصويره.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، شريطاً يظهر فيه وقوع أحد الأشخاص على الأرض".

وأضافت، أن "الشخص الواقع على الأرض طالب الناس بعدم الخروج لنجدته، بعد أن قال لهم أنه مصاب بفايروس كورونا"، مبينة أن "اتضح لاحقاً أنه يعاني من خفقان في القلب".

وأوضح بيان الشرطة أنها "قامت باعتقال شخصين قاما بتصوير الفيديو، وحكم عليهم بحسب المادة 240 من القانون العراقي، لعدم الحفاظ على السلم العام في هذه الظروف".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء (17 آذار 2020)، سقوط صاروخين استهدفا معسكر بسماية، جنوب شرقي العاصمة بغداد مساء يوم أمس.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صاروخين سقطا على مواقع القوات الأمنية في معسكر بس

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الثلاثاء (17 آذار 2020)، بإصابة اثنين من المزارعين بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة قرب ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة وضعت قرب بستان زراعي

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الثلاثاء (17 آذار 2020)، بمقتل عنصرين من رجال الشرطة بتفجير عبوة ناسفة في حوض الوقف شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة موضوعة على جانب طريق زراعي ف

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