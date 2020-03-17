المرجع السيستاني: يرجى ثبوت أجر الشهيد لمن ضحى بحياته في سبيل القضاء على كورونا

2020/03/17 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

قال المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، الثلاثاء (17 آذار 2020)، إنه يرجى لمن ضحى بحياته في سبيل القضاء على فايروس كورونا، أن يثبت له أجر الشهيد ومكانته في يوم الحساب.

وقال السيستاني، في جواب على استفتاء بشأن فايروس كورونا، إن "علاج المرضى ورعايتهم والقيام بشؤونهم واجب كفائي على كل المؤهلين، لأداء هذه المهام من الأطباء".

وأردف: على السلطات المعنية، أن توفر لهم كل المستلزمات، الضرورية لحمايتهم، من مخاطر الإصابة بالمرض ولا عذر لها في التخلف عن ذلك.

وأضاف المرجع الديني الأبرز: "لا شك في أن ما يقوم به هؤلاء، عمل عظيم وجهد لا يقدر بثمن، لعله يقارب في الأهمية مرابطة المقاتلين الأبطال في الثغور، دفاعا عن البلد، وأهله".

ونبه السيستاني، على أن "من يضحي في حياته منهم، في هذا السبيل، يثبت له أجر الشهيد، ومكانته، في يوم الحساب".

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا، في عموم العراق، الى 133 حالة، فيما ارتفعت حالات الشفاء الى 32 حالة، والوفيات الى 10.

بغداد اليوم-النجف

عد المرجع الديني الأبرز، علي السيستاني، علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا ’’واجباً كفائياً’’ للقادرين عليه، فيما وجه رسالة للحكومة.

ووفقا لكتاب أورده مكتبه، قال السيستاني، إن "علاج المرضى ورعايتهم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وثيقة صادرة عن دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، الثلاثاء (17 آذار 2020)، عن تأكيد إصابة مدير مستشفى الكاظمية في بغداد، عبد الرحمن اسماعيل جودة، بفايروس كورونا.

وذكرت الوثيقة التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "تم

بغداد اليوم-بغداد

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، الثلاثاء (17 آذار، 2020) شفاء 9 حالات إصابة بفايروس كورونا، فيما لفتت الى استمرار عمليات عزل المواطنين المشتبه بإصابتهم بالفايروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت صحة الإقليم، في بيان، أ

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