إكسون تتعهد بخفض كبير في الإنفاق في‭ ‬ظل كورونا

2020/03/17 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت إكسون موبيل إنها ستنفذ خفضا ”كبيرا“ في الإنفاق في مواجهة تراجع غير مسبوق في أسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال دارين وودز الرئيس التنفيذي للشركة في بيان إن أكبر شركة منتجة للنفط في الولايات المتحدة تعيد تقييم ميزانية إنفاق رأسمالي بنحو 33 مليار دولار وُضعت حين كانت الأسعار مرتفعة، وإنها ستضع تفاصيل التخفيضات المحددة في وقت لاحق.

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