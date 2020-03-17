2020/03/17 | 11:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…..ذكرت خلية الاعلام الامني، صباح الثلاثاء، ان القوات الامنية العراقية تعرضت لقصف في معسكر بسماية قرب بغداد.وبحسب بيان للخلية، فان صاورخين وقعا مساء امس على القوات في معسكر بسماية انطلاقا من أرض زراعية في معامل طابوق النهروان.ولم تعط الخلية تفاصيل اكثر.ويتواجد في معسكر بسماية قوات من التحالف الدولي تقوم بتدريب عناصر […]

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